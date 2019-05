Il calciomercato del giorno – Tutte le trattative: il Real Madrid guarda in Italia, Jardim allontana il Milan

Il calciomercato del giorno – Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, valutato sui 70 milioni di euro. L’altro obiettivo è il 19enne capitano dell’Ajax Matthijs de Ligt: l’operazione non è facile, visto che in pole sembra esserci il Barcellona e l’agente del giocatore, Mino Raiola, non è in buoni rapporti con la dirigenza del Real. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Leonardo Jardim si vede ancora nel Principato. Esonerato e richiamato dopo la parentesi Henry, il tecnico esclude le voci che lo volevano al Milan: “Ho ancora due anni di contratto – ha detto dopo la partita del Nizza – Ho firmato e ho corso un rischio ma siamo salvi e credo che resterò, anche se non dipende solo da me”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).