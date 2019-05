Calciomercato Inter, Chiesa il primo colpo: poi altri quattro rinforzi

CALCIOMERCATO INTER – La nuova Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma. Dopo l’allenatore, arriveranno i primo colpi: Chiesa è ritenuta una pedina fondamentale, poi altri quattro rinforzi. Oltre all’arrivo di Godin a guidare la retroguardia nerazzurra, l’Inter pensa a centrocampo e attacco. In mezzo i nomi forti sono quelli di Barella e Pellegrini. Per il centrocampista del Cagliari servono 50 milioni, l’Inter sta provando ad abbassare il prezzo con alcune contropartite. Per il calciatore della Roma, invece, c’è la clausola da 30 milioni. Poi c’è da ricercare un vice-Brozovic, a meno che il giovane Agoumé (preso dal Sochaux per 5 milioni) non bruci le tappe.

L’Inter guarda anche all’attacco. Lukaku sembra un sogno destinato a rimanere tale visto che il Manchester United spara alto: 70 milioni. I Red Devils non intendono inserire nella trattativa contropartite come Perisic, che a questo punto potrebbe restare in nerazzurro, a meno che il Bayern Monaco non tenti l’affondo. L’altra pista per il reparto avanzato porta a Dzeko. La Roma chiede 20 milioni, l’Inter ne offre 12. La sensazione è che a metà strada si possa chiudere per regalare a Conte il nuovo centravanti. Icardi, nonostante le parole di Wanda Nara all’emittente argentina TycSports: “Icardi rimane all’Inter per almeno un altro anno”, dovrebbe partire. Con il tesoretto l’Inter andrebbe su Federico Chiesa, in uscita dalla Fiorentina e primo nome sulla lista di Conte.