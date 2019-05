Calciomercato Inter, la lista della spesa di Conte: i 6 nomi sul taccuino del tecnico [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A, partita fondamentale per la squadra nerazzurra che deve conquistare i tre punti davanti a pubblico amico contro l’Empoli per festeggiare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Il club nerazzurro ha già scelto l’allenatore per la prossima stagione, si tratta di Antonio Conte, l’ex Chelsea rappresenta una certezza, un tecnico che ha non bisogno di presentazioni. Si preannuncia un’estate caldissima anche sul fronte calciomercato, l’Inter si candida ad essere grande protagonista, in alto la fotogallery con i 6 nomi sul taccuino, la lista della spesa di Antonio Conte.