Calciomercato Inter, da Dzeko a Lukaku: tutti i nomi richiesti da Conte [FOTO]

CALCIOMERCATO INTER – Antonio Conte non si è ancora seduto sulla panchina nerazzurra che già circolano i nomi per il mercato estivo. L’ex allenatore del Chelsea ha individuato nell’attacco il reparto maggiormente carente. Con la partenza di Icardi, ormai scontata e inevitabile, le attenzioni di Conte e Marotta si sono concentrate su due nomi in particolare: Dzeko, in uscita dalla Roma e Lukaku, che potrebbe lasciare il Manchester United. Probabile anche la cessione di Ivan Perisic, che potrebbe finire ai Red Devils o al Bayern Monaco (in cerca di esterni dopo aver salutato Ribery e Robben). Conte, allora, andrà sul mercato per cercare di coprire qualche falla anche sulle fasce e a centrocampo. Certo soltanto l’arrivo di Godin dall’Atletico Madrid a rinforzare la difesa. I nomi in ballo sono tanti. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli obiettivi dell’Inter di Conte.