Calciomercato Juventus, Corriere dello Sport: “Il nuovo Max, quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna”

Ieri il lungo vertice, durato circa tre ore, da cui ne è scaturita però una fumata grigia. Oggi probabile altro incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per capire il futuro del tecnico. Lui chiede garanzie e, come fatto sapere qualche giorno fa, ha in mente una “nuova Juve”. Cosa aleggia nella sua mente? Quale idea? Prova ad ipotizzare qualcosa il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne, che titola: “Il nuovo Max mette tutte le carte in tavola, quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna“.

Il nome, anche se forte, è un solo: Toni Kroos. Secondo il quotidiano, infatti, questi acquisti nascono dall’esigenza di trovare più soluzioni in difesa e dal dover rimpiazzare possibili partenti (il giornale romano fa i nomi di Dybala, Alex Sandro e Cancelo). Dunque, oltre a Ramsey Allegri vorrebbe un altro centrocampista, tipo quello del Real Madrid appunto, che tanto piace a CR7.