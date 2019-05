Il corteggiamento va avanti da un po’, tra il poco utilizzo, le foto hot che hanno scatenato qualche polemica e le conferme di Wanda Nara sul suo futuro in nerazzurro. Ma per Mauro Icardi le cose non vanno come sembrano. Almeno a quanto scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport: “Mauro ha scelto e vede bianconero, Inter pronta al muro contro muro“, si legge.

Per la rosea sono tanti i segnali recenti che condurrebbero a questa strada: foto, dichiarazioni, messaggi trasversali, tutto creato per mettere l’Inter sotto pressione. “Cosa c’è dietro? – si chiede il giornale – Probabilmente l’idea di provocare una reazione, perché Wanda ben sa che con Spalletti in panchina Icardi non avrebbe avuto un futuro nerazzurro. E non lo avrà neppure con Antonio Conte, tanto per intendersi. Con quelle parole, in realtà, Wanda di fatto spinge l’Inter ad assumersi pubblicamente la responsabilità di una cessione. E a quel punto, se addio davvero sarà, Icardi avrà voglia di scegliere in prima persona la destinazione. In soldoni: voi mi mandate via? Voi siete gli stessi che avete tolto la fascia a Mauro? Allora decido io“.

Ma se per l’attaccante argentino l’unica destinazione è al momento la Juve, la società nerazzurra fa muro. Si legge ancora: “E’ palese il tentativo (per il centravanti) o il rischio (per l’Inter) di intavolare una trattativa al ribasso, ben lontana dal 110 milioni della clausola rescissoria. E distante pure dagli 80 che Marotta e Ausilio vorrebbero incassare. Il giochino è pericoloso, perché Icardi dal primo luglio entra negli ultimi due anni di contratto, passaggio non banale“. Secondo il quotidiano, difficile che ad intavolare un’eventuale trattativa siano Marotta e Paratici, più facile che intervenga Agnelli stesso. “Uno scambio? Mica semplice: Dybala sembra avviato altrove, Higuain non è preso in considerazione, Pjanic non sembra pista percorribile. Anche perché ci sono dei numeri da far quadrare“.