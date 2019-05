Calciomercato Milan, con Campos arrivano i talenti del Lille: da Celik a Bamba [DETTAGLI]

Con Leonardo che dovrebbe dare le dimissioni la prossima settimana, il Milan inizia a progettare il futuro. Il nuovo ds dovrebbe essere Luis Campos del Lille. Il mago dei talenti ha scoperto negli anni Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva e Bakayoko tra gli altri. Campos è inoltre abilissimo nelle plusvalenze: giocatori presi a prezzi ragionevoli per poi essere rivenduti a cifre esorbitanti. Il Milan ha individuato nel direttore sportivo portoghese il futuro. Con i suoi acquisti ha riportato il Lille in Champions League: secondo posto in Ligue 1, la miglior difesa del campionato (30 gol subiti) e il secondo miglior attacco dietro il Psg.

Il Milan andrà domenica a Ferrara dove si giocherà la Champions League, sperando in un passo falso di Inter o Atalanta. In caso di mancata qualificazione, i rossoneri saranno costretti a vendere. I principali indiziati a lasciare sono Donnarumma e Suso. Qui entrerebbe in scena Campos con le sue plusvalenze. Soldi che il ds portoghese potrebbe reinvestire portando al Milan qualche “suo” talento del Lille: Maignan, estremo difensore 23enne con il contratto in scadenza nel 2020 e soprattutto il gioiellino Nicolas Pépé (22 gol e 11 assist in stagione). Altro esterno interessante in quest’ottica sarebbe Jonathan Bamba, valutato 15 milioni.

Per la linea mediana, dove il Milan farà i maggiori investimenti, visti gli addii di Montolivo, Bertolacci, Mauri, l’improbabile riscatto di Bakayoko e le situazioni in bilico di Biglia e Kessié, il Lilla ha da offrire Thiago Maia e Soumaré. Visto l’addio di Abate, un pensierino potrebbe essere fatto su Celik, terzino destro turco, punto di forza del Lille di quest’anno. Oltre ai nomi del Lille, Campos potrebbe portare qualche nome di spessore, specie in caso di Champions. Il ds portoghese può infatti vantare un’amicizia di lunga data con Jorge Mendes, potente procuratore, che annovera tra i suoi assistiti calciatori come James Rodriguez, Renato Sanches e André Gomes, oltre ad André Silva. Il portoghese tornerà al Milan e, in caso di arrivo di Campos, non è detto che vada di nuovo via.