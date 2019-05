CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli è reduce da una grande prestazione nel match della 37esima giornata del campionato di Serie A, dominio in lungo ed in largo contro l’Inter. La stagione che sta per concludersi può essere considerata molto positiva ed adesso l’intenzione del club azzurro è quella di alzare ulteriormente l’asticella per tentare un nuovo assalto alla Juve. Nelle ultime ore importante movimento di mercato, secondo quando riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con Josip Ilicic, contratto triennale da 2,2 milioni a stagione. Adesso l’osso più duro, ovvero l’Atalanta che non vorrebbe cedere il calciatore soprattutto considerando la probabile qualificazione in Champions League. Il Napoli prova ad intavolare la trattativa sulla base di 12 milioni di euro e potrebbe inserire Roberto Inglese, attuale calciatore del Parma ma di proprietà del club azzurro.