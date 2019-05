CALCIOMERCATO NAPOLI – Dopo il netto successo in campionato contro l’Inter l’intenzione del Napoli è quella di concludere la stagione nel migliore dei modi. Il club azzurro tenterà un nuovo assalto allo scudetto con Carlo Ancelotti in panchina, la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno porta il nome di Ilicic, accordo raggiunto con il calciatore ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di lasciare lo sloveno considerando la probabile qualificazione in Champions League. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il tecnico Carlo Ancelotti ha dato l’assenso all’arrivo di Di Lorenzo, calciatore dell’Empoli protagonista di una stagione importantissima e protagonista di una partita di altissimo livello nell’ultimo match contro il Torino.