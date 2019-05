E’ ormai un idolo dei tifosi partenopei e vuole proseguire la sua avventura al Napoli. E’ il padre di Mertens ad assicurare sul futuro del belga in azzurro.

“Se Dries resterà a Napoli? Forse non ci crederete – dice Herman Mertens ai microfoni di Radio Crc – ma non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello che sappiamo è che lui è molto felice al Napoli e continuare almeno per la prossima stagione, pensiamo che a breve discuterà con De Laurentiis e Ancelotti per il rinnovo. Mertens al Napoli come ambasciatore o dirigente? Lui vuole fare l’allenatore finita la carriera in campo, vorrebbe stare più vicino alla famiglia, magari una squadra giovanile vicino casa e perché no, scoprire qualche nuovo talento, magari per il Napoli“.