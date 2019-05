Giovanni Di Lorenzo è un calciatore del Napoli. L’esterno destro difensivo dell’Empoli ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi 5 anni in un albergo sul lungomare napoletano dove, accompagnato dal suo procuratore Mario Giuffredi e dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si è ritrovato con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore aveva sostenuto ieri le visite mediche a Roma. Il Napoli verserà per Di Lorenzo 8 milioni più 1 di bonus nelle casse dell’Empoli.