CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli si muove per la prossima stagione ed al momento può essere considerata la squadra più attiva in chiave di calciomercato. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con l’Empoli per Di Lorenzo, operazione da 10 milioni di euro, sarà l’ex Reggina il primo innesto per Ancelotti per la prossima stagione. Nel frattempo i bookie si sbilanciano sui prossimi due acquisti. L’attaccante del Psv Lozano è una soluzione presa in considerazione anche dagli analisti di mercato, su Stanleybet.it la quota di 1,90 è abbastanza bassa segno che la trattativa è vicina alla conclusione. Il Napoli riporta Agipronews, dovrà vedersela con il Paris Saint Germain. In discesa il cammino che porta a Kieran Trippier: il sì del terzino del Tottenham vola a 1,50.