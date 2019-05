Calciomercato, le notizie di oggi – L’obiettivo del Torino per l’attacco e la promessa di De Laurentiis che infiamma l’ambiente

CALCIOMERCATO TORINO – Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il nome per l’attacco è quello di Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 della Sampdoria. Si tratta di un calciatore che rientra nei piani del Torino sia dal punto di vista tecnico che economico, può essere la spalla perfetta per il Gallo Belotti considerando anche Iago Falque e con Zaza che potrebbe anche partire. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

LA PROMESSA DI DE LAURENTIIS – Il patron del Napoli parla di mercato: "Di Lorenzo? E' un validissimo acquisto. Ora dobbiamo trovare un grandissimo attaccante. Quagliarella è stato un atto d'amore e di simpatia per un napoletano che è dovuto scappare da Napoli per i fatti che sappiano. Una specie di formula di compensazione. Forse lunedì vi darò una bella notizia per l'estate...".

CONTE SUL MERCATO INTER – Le prime parole di Conte, da neo allenatore dell'Inter, sul mercato nerazzurro: "Il futuro di Icardi? Valuteremo tutte le situazioni e prenderemo le migliori decisioni per il club. Dobbiamo lavorare duramente per prendere le migliori decisioni, la squadra è la cosa più importante per il presente e per il futuro. Non ho avuto nessun contatto con Icardi, ho appena iniziato a respirare l'aria nerazzurra e ora devo entrare con le mani e coi piedi in questa nuova sfida. Lukaku? Non c'è stato nessun incontro, dovete parlarne col direttore sportivo così come per Sanchez. Abbiamo un piano, dobbiamo migliorare la squadra e saranno importanti i giocatori, ma altrettanto importante è il progetto e l'ambizione per ridurre il gap".