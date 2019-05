Calciomercato, le notizie di oggi – Le ultime sulla panchina del Genoa, Di Lorenzo al Napoli, il tesoretto del Torino

LE ULTIME SULLA PANCHINA DEL GENOA – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il nuovo tecnico. Si sonda l’allenatore della Spal, Semplici. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

DI LORENZO AL NAPOLI – Partenopei già proiettati alla prossima stagione. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Giovanni Di Lorenzo, 25 anni, difensore dell’Empoli. La trattativa andava avanti da diverse settimane e ha trovato epilogo positivo nelle ultime ore. Giuntoli e Corsi hanno trovato l’intesa sulla base di 10 milioni, visite mediche previste già la prossima settimana. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

IL TESORETTO DEL TORINO PER OLA AINA – Il presidente Cairo ed il tecnico Walter Mazzarri sono già al lavoro per programmare la prossima stagione. La prossima mossa sarà quella del riscatto di Ola Aina dal Chelsea, operazione complessiva da 10 milioni di euro. E nelle casse del club arriva un tesoretto per finanziare l’acquisto. Si sono verificate tutte le condizioni per il Besiktas riguardante il riscatto di Ljajic, il serbo saluta definitivamente l’Italia ed il Torino incassa 6,5 milioni di euro. Il Corinthians riscatta Avelar, altro guadagno di 1,5 milioni di euro per il club granata. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)