Calciomercato, le mani di Pozzo sul fenomeno del calcio brasiliano Joao Pedro

La famiglia Pozzo si rivela profonda conoscitrice di calcio e talenti. Questa volta è il Watford ad assicurarsi il nuovo fenomeno del calcio brasiliano: Joao Pedro. Il club di proprietà della famiglia Pozzo ha speso 50 milioni pur di arrivare al gioiello del Fluminense. Diciassette anni e talento da vendere. Il ragazzo, comprato dai proprietari dell’Udinese quando non aveva ancora esordito in prima squadra, ha giocato la scorsa notte in Copa Sudamericana contro il Nacional Medellin e per Joao Pedro è stato un’esordio indimenticabile. Tripletta (3′,8′,33′) e assist. Un giocatore dal sicuro avvenire come testimoniano i numeri: 216 minuti giocati 7 gol e 2 assist. E chissà che non possa arrivare un giorno in Italia con la maglia dell’Udinese…