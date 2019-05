Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, valutato sui 70 milioni di euro. L’altro obiettivo è il 19enne capitano dell’Ajax Matthijs de Ligt: l’operazione non è facile, visto che in pole sembra esserci il Barcellona e l’agente del giocatore, Mino Raiola, non è in buoni rapporti con la dirigenza del Real. Altro nome tenuto d’occhio dai Blancos è quello del 27enne Virgil Van Dijk del Liverpool, valutato sui 100 milioni. Nella lista pure l’uruguaiano José Gimenez dell’Atletico, che però difficilmente accetterà di trattare con i rivali-cugini. Le alternative sono Skriniar (Inter), Mario Hermoso (Espanyol) e Rudiger (Chelsea).