Please wait...

Rating: 5.0 /5. From 1 vote.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Roma

SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE

Aleksandar Kolarov vicino all’addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs , il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado . Kolarov potrebbe salutare dopo due stagioni di buon livello con 10 gol segnati.

article

10320376

CalcioWeb

Calciomercato Roma, Kolarov vicino alla Stella Rossa

Aleksandar Kolarov vicino all’addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs, il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado. Kolarov potrebbe salutare dopo due stagioni di buon livello con 10 gol segnati. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO

https://www.calcioweb.eu/2019/05/calciomercato-roma-kolarov-vicino-stella-rossa/10320376/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2018/11/8847736_small.jpg

Calciomercato Roma,Kolarov

Calciomercato