In casa Sampdoria si inizia già a pensare alla prossima stagione. Da sbrogliare innanzitutto il nodo allenatore, poi ci si sposterà sulla rosa. E’ atteso per lunedì a Roma l’incontro tra il tecnico Giampaolo e il patron Ferrero. Il primo, legato ancora da un anno di contratto, chiede garanzie e maggiori ambizioni per restare, il secondo proverà a convincerlo offrendogli il rinnovo. In pole per la sostituzione si fa il nome di Pioli.

Capitolo calciatori. Secondo i tabloid inglesi, seguiti con interesse Praet e Andersen: sul centrale c’è anche l’interessamento del Totthenam, il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni. Praet valutato invece la metà.