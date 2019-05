CALCIOMERCATO TORINO – Nuova disponibilità nelle casse del Torino, il club granata ha incassato 15 milioni da Niang, il Rennes ha deciso di riscattare l’ex Milan. L’ultima stagione ha aumentato la consapevolezza in casa granata che per la prossima stagione ha intenzione di tentare un nuovo assalto all’Europa League. La dirigenza e l’allenatore Walter Mazzarri sono al lavoro per programmare il futuro ed una grossa mano arriverà direttamente dal mercato. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il nome per l’attacco è quello di Gianluca Caprari, attaccante classe 1993 della Sampdoria. Si tratta di un calciatore che rientra nei piani del Torino sia dal punto di vista tecnico che economico, può essere la spalla perfetta per il Gallo Belotti considerando anche Iago Falque e con Zaza che potrebbe anche partire.