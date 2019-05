No votes yet.

CALCIOMERCATO TORINO – Stagione molto importante in casa Torino , adesso l’obiettivo del presidente Cairo è quello di alzare l’asticella già per la prossima stagione. Come riporta ‘TuttoSport’ la grande richiesta di Mazzarri sul mercato porta all’ex Juve Pereyra , non è esclusa la cessione di Meite. Per il centrocampo il nome seguito è quello di Marko Grujic, centrocampista classe 1996 di proprietà del Liverpool. Il club granata prepara un ritorno di fiamma, si tratta infatti di un vecchio obiettivo del Torino, seguito anche nel mese di gennaio. Nel frattempo si segue con attenzione anche la situazione Mario Rui, in caso di addio con il Napoli il club granata può rappresentare una soluzione importante.

