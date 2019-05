CALCIOMERCATO TORINO – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per il definitivo salto di qualità, la difesa si candida ad essere sempre più competitiva considerando la presenza di due pilastri come Nkoulou e Izzo. L’accordo con il club rossoblu prevedeva un prestito fino al termine, non ci sono praticamente chance per il Bologna di confermare Lyanco, sarà un calciatore fondamentale del Torino della prossima stagione.