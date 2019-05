No votes yet.

Buona parte di questi movimenti saranno possibili anche grazie al tesoretto che il Torino sta accumulando con i riscatti di alcuni calciatori che aveva mandato in prestito. Tra questi, Niang , che è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Rennes . Il club granata ha ufficializzato l’operazione: nelle casse del team torinese andranno circa 15 milioni di euro i quali, uniti ai 6.5 che dovranno essere versati dal Besiktas per Adem Ljajic , potranno appunto tornare utili per la campagna di rafforzamento.

Calciomercato Torino, non solo Pereyra, per la mediana c’è anche Grujic: tentativo per Mario Rui

Un tesoretto importante per innalzare, come confermato dallo stesso presidente, il valore della squadra, andando a puntellarlo con due o tre innesti importanti e la conferma di tutti i big. E’ l’obiettivo del Torino , dichiarato dallo stesso Urbano Cairo .

Calciomercato Torino, il Rennes riscatta Niang: tesoretto importante per i rinforzi

