Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve, due colpi per Napoli e Samp

TRATTATIVE CALCIOMERCATO – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe significato quasi sicuramente cessione, ma potrebbe non essere così visto che la Juve a breve conoscerà il suo nuovo condottiero. Ma anche l’argentino, pubblicamente, ha fatto capire di volere i bianconeri, che hanno riposto fiducia in lui. Da capire come si muoverà in via definitiva la Vecchia Signora, anche su indicazione del neo allenatore, ma soprattutto se deciderà di non privarsi di Dybala anche a costo di offerte irrinunciabili oppure cadrà alle prime tentazioni. Il Corriere dello Sport, nelle sue pagine odierne, fa sapere di un’importantissima offerta del Bayern Monaco. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Di Lorenzo primo acquisto del Napoli? Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere”. Sono le dichiarazioni di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Concorrenza? Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni però scadono domani sera, Di Lorenzo anticiperà le visite mediche e se Corsi deciderà in maniera positiva, venerdì ci sarà anche la firma”, aggiunge. “Veretout? Non escludo che il Napoli possa prenderlo anche con Allan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo l’ufficialità per l’attaccante 21enne del PSV Sam Lammers: costerà circa 12 milioni. Mentre è quasi certo il riscatto di Dawid Kownacki da parte del Fortuna Duesseldorf. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).