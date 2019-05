Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato, cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino

TRATTATIVE CALCIOMERCATO – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per il definitivo salto di qualità, la difesa si candida ad essere sempre più competitiva considerando la presenza di due pilastri come Nkoulou e Izzo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Aleksandar Kolarov vicino all’addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs, il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Napoli si muove per la prossima stagione ed al momento può essere considerata la squadra più attiva in chiave di calciomercato. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con l’Empoli per Di Lorenzo. Nel frattempo i bookie si sbilanciano sui prossimi due acquisti. L’attaccante del Psv Lozano è una soluzione presa in considerazione anche dagli analisti di mercato, su Stanleybet.it la quota di 1,90 è abbastanza bassa segno che la trattativa è vicina alla conclusione. Il Napoli riporta Agipronews, dovrà vedersela con il Paris Saint Germain. In discesa il cammino che porta a Kieran Trippier. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).