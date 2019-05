Calciomercato, tutte le notizie di oggi – La Juve punta Marquinhos, la bomba dall’Inghilterra

JUVE TRA MARQUINHOS E CANCELO – La Juventus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli. Si tratta del difensore del Psg, Marquinhos. Il centrale brasiliano (6,5 milioni di ingaggio) ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia. Costato ai francesi 30 milioni, ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. La Juventus ha in mente uno scambio con Pjanic, valutato non meno di 80 milioni. Già ottenuto il sì del calciatore, ora si tratterà con il Psg in attesa del nuovo allenatore. Nel frattempo, sirene inglesi per Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

INTER, LA PRIORITA' E' LA PUNTA: LUKAKU, DZEKO O… ENTRAMBI – Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell'Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all'attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze dell'ex Ct della Nazionale anche se l'eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l'altro nome suggerito dal prossimo allenatore nerazzurro. Il bosniaco è un pallino di Conte che l'avrebbe voluto già al Chelsea nel gennaio del 2018.

BOMBA DALL'INGHILTERRA, ASSE UNITED-DONNARUMMA – Sembra una di quelle bombe di mercato che circolano prima dell'inizio ufficiale delle trattative. Secondo il Sun, infatti, il Manchester United starebbe pensando al portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, per sostituire David De Gea. L'estremo difensore spagnolo avrebbe rifiutato l'ultima offerta di rinnovo proposta dai Red Devils, che a questo punto deve decidere se cederlo subito o rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. In tutto ciò gli inglesi, come detto, stanno sondando il profilo del giovane portiere italiano come successore.

BOLOGNA, OMBRE SUL FUTURO DI ORSOLINI – Grana Orsolini per i rossoblu, che vorrebbero costruire la squadra della prossima stagione proprio intorno al giovane attaccante italiano. Ma c'è da fare i conti con la volontà della Juventus, proprietaria del cartellino. Il Bologna può vantare il riscatto a 14 milioni di euro (che ha intenzione di esercitare) ma i bianconeri starebbero pensando di pagare il controriscatto a 20 milioni per poi rivenderlo ad almeno 30. L'unica nota positiva, per i felsinei, riguarderebbe l'incasso di 6 milioni di euro per la valorizzazione del calciatore.