Calciomercato, tutte le notizie di oggi – La nuova Roma, mega scambio Juve-United, i tre nomi per il Lecce

LA NUOVA ROMA – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto tecnico. Sarà – quanto scrive il quotidiano – una Roma meno pretenziosa e più concreta: è una soluzione obbligata dopo il fallimento tecnico che priverà la società degli introiti della Champions. Il monte ingaggi verrà tagliato di almeno il 20/25%“. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

MEGA SCAMBIO JUVE-UNITED – Nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riporta il il Daily Express, nella sua edizione domenicale i bianconeri non mollano Paul Pogba e per cercare di ottenere il centrocampista francese avrebbe offerto al Manchester United, titolare del cartellino, Paulo Dybala e Alex Sandro. Il Real Madrid avrebbe frenato per il francese, da qui il blitz di Paratici che ha intenzione di riportare Pogba a Torino. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

I TRE NOMI SUL TACCUINO DEL LECCE – Tra gli obiettivi di calciomercato c’è un attaccante esperto che conosca la categoria. Detto nei giorno scorsi di Mirko Antenucci, attaccante della Spal, che potrebbe salutare Ferrara, ci sono altri due nomi che cercano rilancio e stuzzicano la fantasia dei dirigenti e dei tifosi salentini: Mattia Destro e Maxi Lopez. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)