Salvezza più sofferta del previsto, ma raggiunta. Adesso l’Udinese può guardare avanti, nel segno di una continuità incredibile e che evidenzia ancor di più le ottime capacità gestionali della famiglia Pozzo.

Ma come detto è tempo di guardare avanti e, seppur con calma, di pensare al mercato, tra la scelta dell’allenatore e la definizione della rosa. Quel mercato che a gennaio ha sicuramente dato una mano alla compagine friulana, sono infatti stati gli innesti della finestra di riparazione ad aiutare Lasagna e compagni alla conquista dell’obiettivo. Che ne sarà di loro?

Il pezzo pregiato, ma presente da inizio stagione, è senza dubbio Rodrigo De Paul, su cui già qualcuno aveva provato a chiedere informazioni a gennaio. Probabile la partenza (si parla del Siviglia), utilizzando così i proventi della sua cessione per il mercato in entrata. Altro calciatore risultato decisivo è Stefano Okaka, ma per lui crescono le possibilità di una permanenza, insieme agli esperti Behrami ed Halfredsson.