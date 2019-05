Caos Juventus, Allegri e Agnelli continuano a tirare la corda: i tifosi (furiosi) adesso chiedono chiarezza

E’ una situazione delicata in casa Juventus, si devono infatti prendere decisioni importanti per il futuro del club. Sta per andare in archivio una stagione che ha regalato gioie e dolori, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo ma ha dovuto fare i conti con le debacle in Champions League e Coppa Italia, la stagione dunque non può essere considerata all’altezza in relazione agli investimenti portati avanti dalla dirigenza la scorsa estate. La Juventus ed Allegri si erano rinnovati la fiducia ma si trattava solamente di dichiarazioni di ‘facciata’ dopo la brutta eliminazione contro l’Ajax. I veri incontri sul futuro sono andati in scena nelle ultime ore, le parti si sono incontrate per ben due volte, oggi il colloquio forse decisivo.

Juve-Allegri, la situazione

Al momento la fumata può essere considerata grigia, non c’è accordo tra le parti dal punto di vista tecnico e economico. Allegri ha chiesto il rinnovo del contratto a cifre importanti, la Juventus è titubante ma l’aspetto che potrebbe portare alla rottura definitiva è soprattutto dal punto di vista tecnico. Ed in questo caso entra in scena il mercato. Le richieste di Allegri sono chiare: cessioni importanti ed acquisti importanti, una mezza rivoluzione insomma. E la Juve non ci sta, vorrebbe dire mettere in discussione il lavoro portato avanti dal club. Siamo dalla parte della dirigenza, consideriamo la Juventus al livello del Barcellona e sicuramente superiore delle finaliste di Champions come Tottenham e Liverpool. Questa squadra è difficilmente migliorabile, forse uno o due colpi per innalzare ulteriormente la qualità. Ma una rivoluzione no.

Caos Juve, i tifosi furiosi

I tifosi sono delusi della stagione della Juventus ed in molti stanno spingendo per il cambio in panchina, su questo ci sono pochi dubbi. Il rapporto tra i tifosi ed Allegri non è mai decollato, i malumori sono stati messi da parte grazie alle vittorie degli scudetti ma le ultime due edizioni della Champions League hanno lasciato l’amaro in bocca ai supporter bianconeri. Che adesso non hanno più intenzione di nascondere la delusione. Sul web c’è chi parla di ‘pagliacciata’ in relazione alla telenovela Allegri-Agnelli, oppure di ‘circo Juventus’, serve arrivare ad una decisione definitiva, in un verso o nell’altro…