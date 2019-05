E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica:i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. E’ intervenuto sulla questione anche l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, citato dai due giornalisti nell’articolo. Queste le sue parole al Corriere dello Sport.

“I miei metodi sono gli stessi che l’anno scorso ci hanno portato in semifinale di Champions League. E i senatori erano in campo con la maglia della Roma, a cominciare da De Rossi, che a me ha dato la disponibilità a giocare anche con una gamba sola”.

Di Francesco si rimprovera solo una cosa: aver sposato un mercato che non aiutava a sviluppare la sua idea di calcio.