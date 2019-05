Con una retrocessione amarissima, così definitiva dal presidente Bonacini, si è chiusa l’era dello stesso a Carpi, che dopo 11 anni e tante soddisfazioni (il raggiungimento della Serie A) ha deciso di lasciare. Da capire adesso, con la ripartenza dalla terza serie, chi deciderà di investire nella società emiliana.

Circola in questi giorni il nome di Claudio Lazzaretti, protagonista del salto in D della Correggese. “Se andrò al Carpi? – le sue parole – E’ una domanda che non va fatta solo a me. In ogni caso non abbandonerò la Correggese. Il Carpi potrebbe essere un progetto affascinante, se fatto con le dovute considerazioni. Se si dovesse concretizzare il tutto, saprei chi portare con me, sicuramente le persone che avevo in questa stagione, il direttore generale Alessandro Flisi e il direttore sportivo Maro Bernardi“.