Casillas, non c’è pace per il portiere: la moglie Sara Carbonero operata per un tumore [DETTAGLI]

Non sembra esserci pace per Iker Casillas. Dopo l’infarto che ha colpito il portiere spagnolo lo scorso 1° maggio, la moglie Sara Carbonero è stata operata per un tumore alle ovaie. La giornalista spagnola è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito.

Questo il messaggio pubblicato su Instagram dalla Carbonero per fare il punto sulle sue condizioni: “Quando non ci siamo ancora ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo. Questa volta mi ha toccato, quella parola di 6 lettere che faccio ancora fatica a scrivere. Alcuni giorni fa in un report clinico, i medici hanno visto un tumore ovarico maligno e ho già avuto un intervento chirurgico. Tutto è andato molto bene, fortunatamente l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo il trattamento corrispondente. Sono calma e fiduciosa che tutto andrà bene. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia e dei miei amici e una grande equipe medica. Colgo l’occasione per chiedere ai miei colleghi giornalisti il rispetto e l’intesa con cui mi hai sempre trattato, specialmente in questi momenti difficili e delicati per me e la mia famiglia”.