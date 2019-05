Caso Palermo, Legacoop Sicilia: “al fianco della squadra e del Comune”

“Trent’anni fa quando il Palermo rischiava il fallimento, anche il movimento cooperativo contribuì entrando a far parte della compagine azionaria della squadra. Ciò che è accaduto in queste settimane non può che lasciare l’amaro in bocca e vederci nuovamente al fianco della squadra e del Comune, che sta verificando l’ipotesi di azioni legali per danno all’immagine della città”. Sono le dichiarazioni del presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, che aggiunge: “La città, lo sport, i tifosi non meritavano certamente questo trattamento”. Per Parrino “anche la velocità con cui la squadra è stata mandata in serie C e si è deciso di confermare i play off senza attendere il verdetto di appello per i rosanero è inspiegabile e lascia interdetti. Anche per questo sentiamo il dovere di far sentire la voce del mondo cooperativo basato su valori di condivisione e di rispetto per le regole e le persone”.