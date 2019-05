SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE

Antonio Cassano , in un video messaggio mandato a Tiki Taka ha detto la sua sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma: “ Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa . Dopo il Pupone (Totti ndr) con Daniele. Dani non li ascoltare. Con gli ‘scarponi’ che ci sono in giro puoi giocare fino a 45 anni “.

article

10318248

CalcioWeb

Cassano a Tiki Taka sull’addio di De Rossi: “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa”

https://www.calcioweb.eu/2019/05/cassano-a-tiki-de-rossi-baldini-pallotta-hanno-sbagliato/10318248/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/04/cassano.png

Cassano,De Rossi,Tiki Taka

News