Catania, è febbre playoff: contro il Trapani pubblico da Serie A, staccati più di 17 mila biglietti!

Dopo un non entusiasmante quarto posto in campionato, il Catania ha superato Reggina e Potenza ai playoff di Serie C, e aspetta adesso il Trapani (piazzatosi secondo nel girone C) nel penultimo turno di questa fase finale. In caso di passaggio del turno, infatti, ci sarà l’ultima doppia sfida che sancirà le due squadre che verranno promosse in Serie B.

Serie B da cui il Catania manca da qualche anno e che vuole riabbracciare, andando a rivivere i fasti recenti in cui il pubblico rossoblu ha sognato anche in massima serie. Si può già definire di massima serie, però, il pubblico presente al Massimino nella gara che si giocherà mercoledì sera alle 20:30. Sono più di 17 mila, infatti, i biglietti staccati sinora, con l’ultimo aggiornamento delle 19. E siamo ancora a lunedì, ci sono più di due giorni per poter continuare a far aumentare questo numero.

Numero già da record, per questa stagione e per i playoff. La gara con più spettatori degli spareggi era stata finora Reggina-Monopoli, con circa 14 mila presenti. Ma Catania-Trapani è già avanti. E’ febbre playoff, gli etnei sognano…