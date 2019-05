Catania-Reggina, tensione altissima tra i tifosi senza biglietto e le forze dell’ordine [FOTO]

Si avvicina sempre di più il big match valido per i playoff di Serie C, in campo Catania e Reggina in un match fondamentale per il secondo turno, si affrontano due big del Girone C. Tensione al Porto di Reggio Calabria, si sono presentati infatti i tifosi amaranto anche sprovvisti della tessera del tifosi con l’intenzione di seguire la squadra in un match così delicato. Dei 61 tifosi della Reggina autorizzati a partire per Catania solo 14 riescono a partire con le rispettive auto. Restano a Reggio Calabria coloro che non hanno un mezzo per raggiungere il Massimino dal Porto di Tremestieri. Altissima tensione al Porto con gli “autorizzati” beffati dalla cattiva organizzazione e comunicazione e coloro che sono nel luogo della partenza sprovvisti di biglietto e tessera, lanciato un fumogeno.