Catania-Reggina, i tifosi amaranto in partenza dal Porto di Reggio Calabria [FOTO]

Grande attesa per il secondo turno dei playoff valido per il campionato di Serie C, il big match di oggi metterà di fronte il Catania e la Reggina, il club amaranto è reduce dal pareggio casalingo contro il Monopoli che ha permesso alla squadra di Cevoli di staccare il pass per il secondo turno. Il Granillo ha regalato spettacolo nella giornata di domenica mentre in vista della partita di questa sera è stata concessa la possibilità solo ai possessori della tessera del tifoso di acquistare i biglietti, fino alla serata di ieri i tagliandi staccati per il settore ospiti erano solo 61. Protesta dei tifosi amaranto che hanno deciso ugualmente di partire per la Sicilia, Alle 15 prenderanno la nave che li porterà a Tremestieri per poi recarsi a Catania. Presente anche il gruppo dei Diffidati Liberi i quali hanno dato appuntamento a “tutti coloro che sono senza tessera e sprovvisti di biglietto, per prendere tutti insieme la nave per seguire la squadra”.