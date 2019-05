Cattelan apre la busta, Conte allenatore del Bayern Monaco: “Il veggente lascialo fare a qualcun altro”

Aperta la busta. No, non siamo a “C’è Posta per te“, ma a “E poi c’è Cattelan“. Lo scorso aprile, ospite del programma condotto da Cattelan, tifoso nerazzurro, c’era Antonio Conte. Che si è prestato a un simpatico giochetto: con la complicità del tecnico, il conduttore avrebbe dovuto individuare la prossima destinazione dell’ex Ct. Otto carte nel mazzo, ciascuna per ogni squadra accostata al tecnico salentino e tutte rigorosamente negate alle telecamere.

Cattelan aveva scelto la soluzione più probabile e l’aveva sigillata in una busta promettendo di svelarla una volta che ci sarebbe stato un annuncio sul futuro del tecnico. E oggi, ufficializzato l’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra, il conduttore ha aperto la busta in compagnia dello stesso allenatore e del presidente Zhang: la sua scelta era ricaduta sul Bayern Monaco. “Ti consiglio di continuare quello che fai e lo fai molto bene, non fare i pronostici, il veggente lascialo fare a qualcun altro“, il consiglio scherzoso di Conte. E a Zhang che gli chiede se sia pronto per la “Pazza Inter”, il nuovo allenatore replica sorridendo: “Basta pazzie“.