Cessione Padova, quote di maggioranza a Joseph Oughourlian

Cessione Padova – Situazione delicata in casa Padova dopo la retrocessione nel campionato di Serie C, nelle ultime ore è stato annunciato in conferenza stampa un passo indietro da parte del presidente Roberto Bonetto, che ha spiegato di aver ceduto a Joseph Oughourlian e al suo staff le azioni e le quote di maggioranza della societa’. “La giornata di oggi e’ un po’ come il nostro umore. Ci troviamo nuovamente di fronte a una conferenza stampa a distanza di 5 anni da quella di rinascita del Padova dopo il crack finanziario – dice Bonetto -. Sono stati anni fantastici con gioie e delusioni come quelle degli ultimi due anni. L’esperienza e’ stata straordinaria ma sentiamo il bisogno di riappropiarci della nostra vita, dei nostri affetti che abbiamo dovuto trascurare e della vicinanza delle nostre famiglie. Nei momenti di difficolta’ e in generale valutando l’operato dei nostri 5 anni possiamo dire ci aspettavamo qualche pacca sulla spalla in piu’ e qualche infangata in meno. Questi 5 anni sono stati indimenticabili ma ci hanno tolto troppe energie fisiche e nervose. Speravamo in un finale diverso per questo campionato in modo tale da poter uscire di scena in modo migliore. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al nostro fianco, in particolar modo chi lavora tutti i giorni dietro le quinte dalle scrivanie ai vari campi da gioco, hanno sempre dimostrato come noi di portare il Biancoscudo nel cuore”.

“Vogliamo ringraziare i tifosi augurandogli di tornare a gioire come un anno fa quando abbiamo vinto il campionato – ha proseguito Bonetto -. Quando siamo entrati nel Padova c’e’ stato chiesto di preservare una storia centenaria di questo club. A eccezione dei soci fondatori della Biancoscudati Padova e di quelli attuali, che ringrazio, l’aiuto delle forze economiche in citta’ non e’ stato tale da farci compiere il definitivo salto di qualita’ che auspicavamo. Non abbiamo mai millantato di avere risorse economiche infinite, ma con i rapporti sviluppati nel nostro lavoro abbiamo avuto la possibilita’ di conoscere Joseph Oughourlian, imprenditore di altissimo profilo che condivide con noi passione per il calcio e per le sfide sportive. Nell’ottica di fare il meglio per il Padova, la nostra decisione e’ di passare a Oughourlian e al suo staff le nostre azioni e le quote di maggioranza della societa’. Rimarremo con impegno minore all’interno del club, se ci verra’ chiesto un parere daremo il nostro contributo. Il possibile ripescaggio? Una flebile speranza c’e’, se succedono certe cose e per un paio di societa’ passa la linea dura ci potrebbe essere questa possibilita’. Ma noi siamo retrocessi sul campo, questo nessuno lo potra’ cancellare”.