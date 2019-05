Champions asiatica, il Guangzhou di Cannavaro si qualifica agli ottavi

Tanta sofferenza, ma alla fine missione compiuta. Il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro acciuffa nell’ultima giornata la qualificazione agli ottavi di finale della Champions asiatica. Decisiva la vittoria per 1-0 contro i coreani del Daegu. Il gol decisivo del Guangzhou è stato siglato da Paulinho. Il Guangzhou, dunque, passa il turno come seconda del girone F con 10 punti in 6 partite, mentre a vincere il gruppo sono stati i giapponesi del Sanfrecce Hiroshima con 15 punti. Era già qualificato con un turno d’anticipo, invece, lo Shandong Luneng di Graziano Pellè, capolista del gruppo E, sconfitto 2-1 in casa dei connazionali del Kashima che si sono imposti grazie alla doppietta di Ito. Di Fellaini, invece, il momentaneo 0-1 dello Shandong.