Champions League 2019-2020, le fasce: le avversarie delle quattro squadre italiane

Champions League 2019-2020 – Si è concluso con il botto il campionato di Serie A, l’ultima giornata ha regalato spettacolo ed emozioni. Impresa dell’Atalanta che ha ottenuto una storica qualificazione in Champions League, la squadra di Gasperini ha superato anche il Sassuolo e chiuso il campionato con un incredibile terzo posto. Brivido in casa Inter, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto 3-1 contro l’Empoli ma la sofferenza è stata enorme, solo uno straordinario Handanovic ha evitato il pareggio della squadra di Andreazzoli. Adesso il pensiero è rivolto già alla prossima Champions League, quattro italiane con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. La Juventus sarà naturalmente in prima fascia, in Napoli in seconda, l’Inter in terza e l’Atalanta in quarta, il sorteggio è previsto per il 30 agosto a Montecarlo, le fasce saranno definitive dopo le finali di Champions ed Europa League.

PRIMA FASCIA:

BARCELLONA, MANCHESTER CITY, BAYERN, JUVENTUS, PSG, ZENIT, LIVERPOOL/TOTTENHAM, CHELSEA/ARSENAL

SECONDA FASCIA:

REAL MADRID, ATLETICO MADRID, BORUSSIA DORTMUND, NAPOLI, SHAKHTAR, LIVERPOOL/TOTTENHAM

TERZA FASCIA:

BENFICA, LEVERKUSEN, SALISBURGO, VALENCIA, INTER

QUARTA FASCIA:

LOKOMOTIV MOSCA, GENK, GALATASARAY, LIPSIA, ATALANTA, LILLA.

PLAYOFF

Young Boys

Slavia Praga

TERZO TURNO

Ajax

Paok Salonicco

Lione* (se l’Arsenal vince l’Europa League, altrimenti sarà direttamente al girone)

Dinamo Kiev

Krasnodar

Brugge

Porto

SECONDO TURNO

Dinamo Zagabria

Maccabi Tel Aviv

Copenaghen

APOEL

Viktoria Plzen

PSV

Basilea

Olympiacos