Champions League, Madrid blindata per la finale Liverpool-Tottenham: allarme terrorismo

La città di Madrid schiererà un numero senza precedenti di poliziotti e addetti alla sicurezza in occasione della finale di Champions League Liverpool-Tottenham. Le forze dell’ordine spagnole useranno per la prima volta un drone per monitorare l’attività dei tifosi per le vie della capitale ed è stato innalzato al secondo livello l’allarme per eventuali attentati terroristici. Le autorità spagnole hanno anche vietato a camion di peso superiore alle 3,5 tonnellate di passare nei pressi dello stadio Wanda Metropolitano e nelle due ‘fan zone’ allestite per accogliere i tifosi delle due squadre nel centro della città.

“Avremo un apparato di sicurezza molto, molto robusto per cercare di garantire che tutto avvenga normalmente e tutti possano divertirsi”, ha dichiarato il direttore generale della polizia nazionale spagnola, Francisco Pardo, in una conferenza stampa per fare il punto sulle misure di sicurezza in vista della partita. Saranno schierate circa 4.700 agenti di polizia e guardie di sicurezza private, più dei quasi 4.000 usati per la finale della Coppa Libertadores dello scorso anno tra River Plate e Boca Juniors sempre a Madrid, altra partita dichiarata “ad alto rischio“. “Questo sarà probabilmente il più grande dispiegamento di forze per garantire la sicurezza in un evento sportivo”.

Migliaia di tifosi inglesi sono attesi a Madrid senza biglietto, così come appassionati sono attesi dal sud della Spagna e dal vicino Portogallo dove ci sono grandi comunità di espatriati inglesi. Le autorità spagnole lavoreranno in collaborazione con la polizia britannica, che sarà a Madrid per assistere alle operazioni di sicurezza e svolgere attività di intelligence.