Chelsea-Arsenal diretta live, partiti: prende il via la finale di Europa League

Chelsea-Arsenal diretta live – L’ultimo atto, la curva definitiva prima del traguardo. Non si può sbagliare, dentro o fuori. Lacrime per gli sconfitti, gioia per i vincitori. La finale di Europa League ha regalato un affascinante derby tutto londinese: Chelsea contro Arsenal, rispettivamente terza e quinta in Premier League a campionato concluso. Più tranquilli i Gunners, acque agitate invece per i blues, tra le voci di addio con Maurizio Sarri e uno spogliatoio non proprio unito, come dimostra la lite in allenamento tra Higuain e David Luiz. Ma la finale è un’altra cosa e, si sa, può succedere di tutto.

8′ – Prima occasione per l’Arsenal, tiro di Aubameyang, il pallone finisce sul fondo, i Gunners pericolosi.

6′ – Ritmi non altissimi, le due squadre si studiano.

1′ – PARTITI!

Formazioni ufficiali

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kanté; Pedro, Giroud, Hazard.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscienly, Papastathopoulos; Kolasinac, Torreira, Xhaka, Maitland-Niles; Ozil; Aubameyang, Lacazette.