Chelsea-Arsenal 4-1, le pagelle di CalcioWeb: attaccanti blues scatenati [FOTO]

1 /51 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Chelsea-Arsenal, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la finale di Europa League, il derby tutto londinese tra blues e gunners: esulta Sarri, che centra la vittoria alla sua prima finale europea in assoluto. Primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, nella ripresa pioggia di gol con il Chelsea che dilaga trascinata dal trio d’attacco: ragazzi di Emery ko, distratti e sulle gambe specie in fase difensiva. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

CHELSEA (4-3-3): Kepa 6; Azpilicueta 6.5, David Luiz 6.5, Christensen 6.5, Emerson Palmieri 7; Kanté 6.5, Jorginho 6.5, Kovacic 6.5 (76′ Barkley sv); Pedro 7.5 (71′ Willian 6), Giroud 7.5, Hazard 7.5 (88′ Zappacosta sv).

ARSENAL (3-4-1-2): Cech 5.5; Sokratis 5, Koscielny 5, Monreal 5 (66′ Guendouzi 5.5); Maitland-Niles 5.5, Xhaka 5.5, Torreira 5 (66′ Iwobi 6.5), Kolasinac 5.5; Ozil 5 (77′ Willock sv); Lacazette 5.5, Aubameyang 5.