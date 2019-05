Chelsea e Arsenal alla resa dei conti: i pronostici di William Hill per la finale di Europa League

Alla vigilia della finale di Europa League, William Hill, in gioco dal 1934, scende in campo con imbattibili Quote Maggiorate e Speciali Combo da veri campioni. Inoltre, il bookmaker accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Domani sera andrà in scena la seconda finale tutta inglese nella storia del torneo, dopo il match di Coppa UEFA disputato nel 1972 dal Tottenham e dai “lupi” del Wolverhampton. Questa volta a sfidarsi saranno il Chelsea – che ha dovuto attendere i calci di rigore per avere la meglio sull’Eintracht – e l’Arsenal, che ha messo in ginocchio il Valencia con sette reti in due partite. Il match tra le due formazioni di Premier League coincide anche con il terzo incontro in finale di Europa League tra due squadre dello stesso Paese: nel 2011 fu la volta di Porto e Braga, l’anno successivo di Atlético Madrid e Athletic Bilbao. Per William Hill Scommesse Sportive, il più autorevole bookmaker britannico, mercoledì saranno i Blues a scendere in campo da favoriti: se, infatti, il segno 1 raddoppia abbondantemente la posta, il segno 2 arriva a quota 3.00; il valore associato alla X sale poi ulteriormente (3.40). In vetrina spicca anche l’opzioneVincente Coppa in Mano, con quote che oscillano tra l’1.66 offerto per il Chelsea e il 2.10 previsto per i Gunners. Entrambi i club – che si incontreranno per la 198ª volta in totale – hanno vinto undici partite di Europa League in questa stagione e saranno impegnati nella loro sesta finale europea.

Nemmeno le Quote Maggiorate mancano all’appuntamento con la finale: un goal di entrambe le squadre nel primo tempo vale 5.00 anziché 4.50, mentre il vantaggio del Chelsea in entrambi i tempi moltiplica la posta per 8.50. Interessanti anche le opzioni relative al mercato Primo Marcatore: William Hill propone Eden Hazard e Alexandre Lacazette rispettivamente a 6.00 e 7.00. In panchina l’Arsenal può vantare la presenza di Emery, ossia l’allenatore che ha vinto più trofei in Europa League: tre i successi conquistati insieme al Siviglia. Se un altro trionfo dovesse aggiungersi al suo palmarès, il tecnico spagnolo si unirebbe al trio di allenatori che hanno vinto il torneo con due squadre diverse, andando così a fare compagnia a Giovanni Trapattoni, José Mourinho e Rafael Benítez. Il successo dell’Arsenal – se accompagnato da Over 4 Cartellini e Over 10 Calci d’Angolo – arriva a valere 11.00 sulla lavagna di William Hill. Tra le Speciali Combo proposte dal bookmaker spiccano anche altre opzioni con moltiplicatori da capogiro: Chelsea Vincente a Zero, Entrambe le Squadre Over 3 Calci d’Angolo in Entrambi i Tempi vale 401.00, mentre la stessa combinazione con protagonisti i Gunners arriva addirittura a 476.00.