Chelsea, è grande festa: delirio dopo la vittoria dell’Europa League [FOTO e VIDEO]

E’ andata in scena la finale di Europa League, in campo Chelsea e Arsenal che hanno dato vita ad una partita emozionante, 4-1 il risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in rete Giroud, Pedro e Hazard su calcio di rigore, Iwobi riapre le marcature ma è ancora il belga a chiudere definitivamente i conti. Il merito del successo è anche e soprattutto del tecnico Maurizio Sarri, stagione molto importante per l’allenatore con la conferma ai Blues che sembra sempre più probabile. Al termine della partita grande festa per il Chelsea, in alto la fotogallery con le immagini, in basso il video.