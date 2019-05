Chelsea, Higuain perde la testa: lite in allenamento [VIDEO]

La stagione al Chelsea di Gonzalo Higuain non può essere considerata entusiasmante, il Pipita non si è ambientato al meglio con i Blues nonostante la presenza dell’allenatore Maurizio Sarri. La squadra è al lavoro con il pensiero rivolto alla finale di Europa League contro l’Arsenal, l’intenzione è quella di alzare il trofeo per salvare parzialmente la stagione. Durante l’allenamento tensione altissima, nel dettaglio nervi tesi per l’attaccante Gonzalo Higuain prima con il compagno Zappacosta, poi con i membri dello staff fino ad arrivare al portiere Caballero. La rottura sembra inevitabile con Higuain destinato a tornare alla Juventus.