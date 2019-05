Il Chelsea è stato impegnato nella notte in un’amichevole a Foxborough, negli Usa, contro i New England Revolution: facile 3-0 al Gillette Stadium con doppietta di Barkley e sigillo di Giroud. Sarri non vedeva di buon occhio questa trasferta: “dobbiamo recuperare energie perché siamo molti stanchi, sarebbe stato meglio riposare visto che abbiamo 10 giorni per preparare la finale” – aveva detto Sarri – e i fatti gli hanno dato ragione: Ruben Loftus-Cheek si è fatto male alla caviglia e potrebbe perdersi l’ultimo atto dell’Europa League contro l’Arsenal, in programma il 29 maggio a Baku. L’incasso della partita è stato devoluto in beneficenza alle associazioni che combattono le discriminazioni.