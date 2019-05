Chelsea, Sarri incontra Abramovich: il tecnico chiede chiarezza per pianificare il futuro

Obiettivi raggiunti alla prima stagione all’estero per Maurizio Sarri. Ma stranamente, al di là di come andrà a finire, non è detto che lui e il Chelsea proseguano insieme. Anzi, in questo momento non sembra così. Il tecnico toscano ha fretta, ha bisogno di capire le intenzioni di Abramovich in modo da pianificare il futuro, con tante squadre italiane che lo “aspettano”. Nell’incontro tra l’ex allenatore del Napoli e il magnate russo, Sarri ha chiesto quindi chiarezza. Se in campo si è fatto abbastanza bene in base a quelle che erano le aspettative, lo stesso non si può dire dei fatti extracampo: malumore dei tifosi e critiche dei dirigenti sono tra i fattori principali di una possibile rottura, ma ancora nulla è deciso.