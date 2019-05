Chelsea, Sarri: “Futuro? Penso solo alla finale, poi parlerò con la società”

“Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale”. Lo ha detto il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con l’Arsenal. “La nostra sensazione è che meritiamo di vincere, e vogliamo vincere – ha proseguito – La mia opinione è sempre la stessa, ho bisogno di parlare in questo momento solo della finale e dei miei giocatori. E i miei giocatori hanno bisogno che parli solo della finale”.