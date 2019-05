Chievo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: c’è Pellissier, ultima davanti ai suoi tifosi

Chievo-Sampdoria, le formazioni ufficiali – L’anticipo domenicale delle 12.30 della penultima giornata di Serie A propone una sfida che non ha ormai più nulla da chiedere al campionato. Veneti e liguri si affrontano al Bentegodi cercando di chiudere al meglio il torneo: i primi sono già retrocessi da qualche settimana, i secondi hanno provato a lottare per l’Europa che conta fino a qualche settimana fa, salvo allontanarsi troppo e dire addio ad ogni obiettivo. I due tecnici, Di Carlo e Giampaolo, hanno sciolto le ultime riserve su chi mandare in campo, ecco le formazioni ufficiali.

Chievo: Semper, Bani, Cesar, Barba, Depaoli, Leris, Diousse, Jaroszynski, Vignato, Pellissier, Stepinski

Sampdoria: Rafael, Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares; Linetty, Ekdal, Praet; Gabbiadini, Defrel, Quagliarella